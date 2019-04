Neste vai e não vai do divórcio mais mediático do momento, a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI) acredita que Portugal é dos países que não está a salvo de sofrer consequências. Em entrevista à RTP, Christine Lagarde explica que o país é um importante parceiro comercial do Reino Unido e que, a vinda dos residentes britânicos, na maioria reformados, é “uma questão grave”.

“Portugal não está inteiramente protegido porque há muito comércio entre Portugal e o Reino Unido e têm uma grande atividade de serviços, que é o turismo, amplamente aberto ao Reino Unido”, começou por dizer a diretora do FMI.

“Um bom amigo meu dizia ‘tenham receio do regresso dos vossos sogros’. Imagina se todos os reformados do Reino Unido que vivem em Portugal, tivessem agora de voltar para o Reino Unido… Os sogros voltariam…”, continuou.

E isso, completou, “em termos económicos, é uma questão grave”.

(Notícia em atualização)