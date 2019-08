Ageas patrocina o Open de Padel da Póvoa de Varzim

A terceira edição do torneio Open Póvoa de Varzim Ageas Seguros decorre de 28 de agosto a 1 de setembro, juntando em Portugal os melhores jogadores de Padel do mundo.

Organizado pela Mais Padel, o evento que tem o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e o patrocínio da Ageas Seguros, a reúne figuras internacionais do Padel como Fernando Belasteguín, considerado o melhor jogador de sempre, Miguel Lamperti, 9.º do ranking WPT, Lucas Campagnolo e Lucas Bergamini, 25.º do ranking WPT, Manú Schuck melhor jogadora brasileira, Júlio Julianoti e Stefano Flores, melhor dupla brasileira a atuar no Brasil, entre muitas outras.

O evento contará ainda com as presenças de Carlos Daniel, Hélder Postiga, Mário Daniel, Bino Maçães e Pedro Mendes e Fernando Meira.

“A Ageas Seguros tem apostado fortemente no desporto como eixo estratégico de posicionamento de marca, aliando objetivos de notoriedade a um forte contributo para o desenvolvimento e prevenção e bem-estar da sociedade, especificamente neste campo”, refere Alexandra Catalão, diretora de Marketing da Ageas Seguros acrescentando que “por este motivo e pela parceria desenvolvida com a Mais Padel, a Ageas Seguros volta a ser patrocinadora oficial do Open Póvoa de Varzim, que reúne os melhores atletas nacionais e internacionais de padel, e contará com a presença das equipas comerciais da marca”.

Este ano, o torneio conta com novidades, como o Prémio Empatia Ageas Seguros, um prémio criado pela Ageas Seguros e que será atribuído no final das provas ao atleta feminino e masculino mais empático com o público, “porque valorizamos a proximidade com as pessoas e as regiões”, afirma a seguradora. A ação de PR (Public Relations) parte de uma imagem que será renovada nos locais onde irão decorrer as provas, e vai ainda contar com um almoço VIP para convidados e parceiros na zona lounge Ageas Seguros. Finalmente, um saco exclusivo Ageas Seguros será oferecido a todos os atletas vencedores nas diferentes provas.