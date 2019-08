L&G Pensões compra edifícios alugados ao governo britânico

A Legal & General adquiriu dois edifícios na cidade inglesa de Leeds por 211 milhões de libras (233 milhões de euros), espaços ocupados por departamentos do governo britânico enquanto inquilinos.

Os edifícios localizados na Wellington Square, numa nova urbanização para 15 mil pessoas, foi adquirida ao Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e ao Hermes Investment Management e é, em três anos, a décima operação da L&G de investimento em imobiliário arrendado a organismos estatais.

Para a L&G este tipo de operações é, como diz em comunicado, “a conjugação perfeita com compromissos da empresa para com pensões a pagar a clientes” o que totaliza 3,1 milhões de pessoas.

A Legal & General foi fundada em 1836 por seis advogados e é hoje é uma empresa multinacional de serviços financeiros que incluem seguros de vida, seguros gerais, previdência e investimentos e hipotecas, com operações no Reino Unido, Egito, França, Alemanha, no Índia, Holanda e Estados Unidos. No final de 2018 tinha 1 bilião de libras em ativos sob a sua gestão.