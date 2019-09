Tranquilidade com chatbot no seu website

A Tranquilidade lançou um assistente virtual (chatbot) no seu website, uma ferramenta interativa e intuitiva que responde, de forma imediata, a muitas dúvidas dos utilizadores.

A nova ferramenta fornece indicações para obter informações detalhadas sobre participações de sinistros, registo na área de cliente ou operações mais complexas como o envio da 2ª via da Carta Verde ou de documentos da apólice.

“Facilitar o relacionamento entre a Tranquilidade e os seus clientes”, é um dos objetivos deste lançamento afirma a seguradora, seguindo a tendência que atribui crescente importância aos chatbots. A Tranquilidade cita a consultora internacional Gartner que prevê que em 2020 cerca de 85% da comunicação entre cliente e empresa seja feita de forma digital sem necessidade de intervenção direta humana, sendo os chatbot uma das formas de agilizar este relacionamento.

A plataforma, implementada em parceria com a startup portuguesa Visor.ai, em apenas um mês, está assente numa solução cloud as a service, permitindo a evolução constante de conteúdos através da configuração de novos fluxos de informação.

A Tranquilidade contabiliza já cerca de 6 mil contactos mensais através do seu site e com uma taxa de resolução automática sem necessidade de recurso a um operador, a rondar os 70%, afirma a empresa que também revela estar a registar de uma forma consolidada e regular um crescimento do número de utilizadores das várias plataformas tecnológicas que estão à disposição dos seus clientes.

Este lançamento confirma essa aposta, da Tranquilidade que já tinha disponibilizado aos clientes a declaração amigável de acidente automóvel digital, disponível na App da companhia.