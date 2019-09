Jack Ma, presidente do Alibaba Group, diz que a inteligência artificial vai tornar possível a redução da carga horária de trabalho. Durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, em Xangai, Jack Ma afirmou que, no futuro, as pessoas vão precisar de trabalhar apenas 12 horas por semana, por exemplo, quatro horas durante três dias por semana.

Para o multimilionário esta realidade só será possível com a ajuda dos avanços tecnológicos e uma reforma do sistema educativo, tudo de forma a assegurar que “os nossos filhos possam encontrar um trabalho que apenas requeira três dias por semana, quatro horas por dia”, disse Jack Ma, citado pelo El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Questionado com a possibilidade de a inteligência artificial colocar em causa os postos de trabalho das pessoas, o presidente do Alibaba descartou essa hipótese, referindo que “os computadores só têm chips” e que o conhecimento provém dos humanos. “Acredito que, graças à inteligência artificial, as pessoas terão mais tempo para desfrutar das relações humanas”, disse.

Estas declarações surgem meses depois de ser conhecido que várias empresas do setor tecnológico chinês tinham o hábito de permitir que os funcionários trabalhassem 12 horas por dia, seis dias por semana.