Vem aí um mega plano de estímulos do Banco Central Europeu (BCE), naquele se parece ser o derradeiro esforço das autoridades monetárias europeias para impulsionar a economia que dá sinais de travagem a fundo e dar força à inflação na Zona Euro.

De acordo com a Reuters, os responsáveis do BCE estão cada vez mais inclinados a aplicar um plano de estímulos que inclui um corte da taxa de juro, o reforço do compromisso de que os juros se vão manter em mínimos históricos durante muito tempo e ainda uma compensação aos bancos devido aos efeitos colaterais dos juros negativos.

Cinco fontes próximas das discussões em Frankfurt adiantaram à agência financeira que há ainda quem esteja a favor de acionar um novo programa de compra ativos mais reforçado, uma medida que tem, no entanto, a oposição de alguns Estados membros do Norte.

As mesmas fontes referiram que ainda não há decisões, salientando que as discussões continuam em curso. No entanto, nos mercados já se faz sentir o efeito destas potenciais medidas, com o setor financeiro a recuperar das perdas. Registam-se ganhos nos bancos europeus que estão a permitir às bolsas do Velho Continente recuperarem.

Ao mesmo tempo, no mercado de dívida os juros dos soberanos do euro acentuam a queda, ficando ainda mais negativos em vários países, especialmente na Alemanha.

(Notícia em atualização)