Boris Johnson não gostou que a Câmara dos Comuns aceitasse debater uma moção que permite ao Parlamento britânico recuperar o controlo sobre o processo de saída da União Europeia e ameaça ir para eleições antecipadas se for aprovado o projeto de lei que visa impedir um hard Brexit.

A Câmara dos Comuns aprovou esta terça-feira uma moção que permite aos deputados debater já esta quarta-feira um projeto de lei que impede que haja um Brexit sem acordo e desordenado.

Uma maioria de 27 votos, com 328 deputados a favor da proposta e 301 contra, permite aos deputados recuperar o controlo do Parlamento depois de Boris Johnson ter pedido, e a Rainha ter aceite, a suspensão do Parlamento. Na prática, esta iniciativa legislativa vai forçar um adiamento do Brexit até 31 de janeiro.

Em reação a esta derrota, Johnson considerou que se o seu projeto de saída do Reino Unido do espaço comunitário sofrer um revés, os britânicos devem ir às urnas para escolher quem irá a Bruxelas falar com os parceiros europeus.

“Não quero eleições, as pessoas não querem eleições… mas se os deputados votarem amanhã a favor de um novo adiamento sem sentido do Brexit então essa será a única forma de resolver isto”, referiu o primeiro-ministro britânico. “Posso confirmar que vamos apresentar uma moção ao abrigo da Lei dos Mandatos Parlamentares Fixos”, acrescentou Boris Johnson.

Johnson sempre insistiu na ideia de não adiar o prazo de saída e defende que manter a opção de um Brexit sem acordo ajuda a alavancar a sua posição negocial diante de Bruxelas. Algo que fica agora comprometido caso o Parlamento vote esta quarta-feira a favor do projeto de lei que impede um Brexit descontrolado, razão pela qual preferia deixar cair o seu governo e convocar novas eleições.

(Notícia atualizada às 23h11)