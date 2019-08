Rainha autoriza suspensão do Parlamento britânico

A Rainha Isabel II aceitou o pedido do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para suspender o Parlamento britânico, que determina o encerramentos dos trabalhos legislativas até 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para o Brexit, a 31 de outubro.

No documento avançado pelo The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês), pode ler-se que a Rainha de Inglaterra ordena que a suspensão do Parlamento tenha início entre 9 a 12 de setembro e se mantenha até ao dia 14 de outubro, para o “despacho de diversos assuntos urgentes e importantes”.

A decisão da rainha acontece depois de Boris Johnson ter negado que este pedido de suspensão tenha como motivação impedir que seja delineado um acordo de saída e garantido que há “amplamente tempo” para o fazer. A justificação do primeiro-ministro “respondeu” à imprensa britânica, que logo deu conta que esta medida deixaria pouco tempo de manobra aos deputados que pretendem impedir um hard Brexit, ou seja, uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia (UE).

(Notícia em atualização)