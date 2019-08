Parlamento britânico vai ser suspenso. O que significa?

Como é que isto influencia o Brexit? 4 de 5

À semelhança do que acontece em outras situação de suspensão, o Parlamento perde poder de influência no governo do país.

Neste caso específico, e com os deputados britânicos a regressar ao Parlamento na primeira semana de setembro, a prorrogação faz com que apenas trabalhem uma semana, voltando depois a 14 de outubro. A partir daí, sobram menos de duas semanas até ao prazo de saída da União Europeia. Já o Conselho Europeu realiza-se a 17 de outubro.

Boris Johnson tem vindo a defender que o Reino Unido vai sair a 31 de outubro, com ou sem acordo. Vários deputados britânicos não querem enfrentar o cenário de Hard Brexit, mas ficam com pouco tempo para avançar com legislação para o evitar ou acautelar, por exemplo com medidas para mitigar os efeitos de uma saída sem acordo. Como a data está já inscrita na lei, se nada for feito até ao final de outubro, a saída é automática.

O primeiro-ministro britânico defende que esta prorrogação não afeta a discussão em torno do Brexit. “Haverá muito tempo no Parlamento para que os deputados debatam a União Europeia, o Brexit e todos os outros assuntos antes do Conselho Europeu crucial de 17 de outubro, muito tempo”, garantiu.