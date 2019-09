Fosun conquista um dos maiores operadores turísticos

O grupo chinês Fosun, que possui em Portugal, entre outros ativos, a seguradora Fidelidade, e que admite fazer mais aquisições no universo financeiro, deu um passo de gigante no setor do turismo ao garantir, no mínimo, 75% de controlo de um mais antigos operadores do setor, a Thomas Cook.

A Fosun, no quadro de recapitalização da Thomas Cook, fica ainda com 25% da companhia de aviação do grupo britânico. Para atingir estas posições, o grupo chinês injetou na Thomas Cook 552 milhões de dólares, o equivalente a 504 milhões de euros. Os bancos credores e os detentores de títulos do grupo por conversão dos créditos em ações assegurarão 75% da transportadora aérea e 25% da operação turística.

O mundo do turismo, que pode aqui ser apelidado de “grande turismo”, não é estranho à Fosun, que detém o popular ClubMed, o qual quer agora implantar-se no mercado chinês e de outros países asiáticos através de contratos de gestão. O conglomerado chinês e as suas empresas especializadas vêm investindo na Europa milhões de euros nos setores financeiro, incluindo o segurador, da saúde, do turismo e no setor da moda em que integra a Lanvin. Detém o clube da primeira liga inglesa, o Wolverhampton Wanderers FC.

A Thomas Cook, fundada em 1841 é o mais antigo operador turístico do mundo e foi ela, inclusive, a primeira a colocar no mercado pacotes turísticos. Apesar de contar com cerca de 22 milhões de clientes anualmente, o grupo vinha a confrontar-se com elevados níveis de endividamento e uma forte competição no que respeita aos principais destinos turísticos. O resgate passou pela concretização de um plano de recapitalização por parte dos acionistas e credores da empresa.

“A administração continua a atuar no pressuposto de que uma recapitalização, conseguida com o apoio dos acionistas, é o meio preferencial para garantir o futuro do grupo a todas as suas partes relacionadas”, pode ler-se num comunicado divulgado pela Thomas Cook.

A seguradora irlandesa White Horse é desde 2010 a fornecedora exclusiva de produtos seguradores à Thomas Cook UK & Ireland.