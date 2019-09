O segredo para tolerar as paixões do seu par

Um único casal, dois anúncios, ou se quisermos uma campanha paralela, assinada pela Droga5 de Londres para o Barclaycard, e que mostra de que forma podemos tolerar as paixões – nem sempre em comum – numa vida a dois.

“There’s a happy place for everyone”, é o mote da nova campanha, concretizada em dois vídeos, e que mostra histórias paralelas do mesmo casal, promovendo os benefícios do Barclaycard em tudo o que são os nossos eventos favoritos. Um “mirrored storytelling” como explicou a marca britânica à ADWEEK que traz inovação à comunicação da marca.