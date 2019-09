Lusitania reforça rede com balcão em Viana do Castelo

A Lusitania Seguros, empresa do grupo Montepio que explora os ramos Não Vida, inaugurou um balcão em Viana do Castelo, na Alameda João Alves Cerqueira, reforçando a sua ação comercial na região Norte.

O novo espaço, que aumenta a rede no Minho, junta-se aos balcões que a Lusitania Seguros detinha no final de 2018 e que totalizavam 25 próprios e 105 de agentes de representação. distribuídos ao longo do território nacional. A rede nacional conta ainda com 3720 mediadores.

No final de 2018 a a seguradora contava, como clientes, com cerca de 445 mil particulares e mais de 46 mil empresas, empresários e entidades públicas e ultrapassou os 202 milhões de euros em prémios brutos emitidos.

Quanto ao valor económico distribuído, a Lusitania Seguros informava que, no exercício do ano passado, acumulou cerca de 141,8 milhões de euros – dos 202 milhões de euros recebidos em prémios – e distribuído o restante da seguinte forma: 25,8 milhões em comissões a mediadores, 20,8 milhões aos cerca de 500 empregados da companhia, quase 12,9 milhões a fornecedores e 1,8 milhões ao Estado.

A Lusitania Seguros está autorizada pela ASF a comercializar produtos de Responsabilidade civil geral, Proteção jurídica, Assistência, Caução direta, Riscos de emprego, Perdas pecuniárias diversas, Perda de lucros, Perdas pecuniárias diversas. Ainda no âmbito da sua atividade exclusiva Não Vida, pode realizar Seguros de acidentes e doença, Automóvel, Marítimo e Transportes, Aéreo e seguros de incêndio e outros danos.