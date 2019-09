Está fechado o acordo que permitirá cancelar a greve que teve início às 00h00 deste sábado. Em cima da mesa está a decisão de evitar a mediação e recuperar o protocolo assinado a 17 de maio, apurou o ECO. “O documento final foi trabalhado pelas partes”, envolvendo o ministro das Infraestruturas, a Antram e o SNMMP, disse fonte próxima do processo.

Paralisação estava agendada para ter início às 00h00 deste sábado e durar até 22 de setembro. Mas à hora marcada para o início da greve, Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), e o advogado Pedro Pardal Henriques estavam no ministério das Infraestruturas e Habitação reunidos com Pedro Nuno Santos para assinar um acordo que recupera o protocolo assinado a 17 de maio e que pôs fim à primeira greve dos motoristas.

Ou seja, quatro meses e uma greve depois, Antram e motoristas voltam ao praticamente ao ponto de partida. A diferença estaria nas conquistas alcançadas nas negociações entre as empresas de transportes e a Fectrans, até porque o SNMMP pode aderir ao acordo já assinado entre a Antram e a federação.

À entrada das instalações do Ministério, poucos minutos antes da meia-noite, Francisco São Pedro dava conta, em declarações transmitidas pelas televisões, que tinha sido chamado por Pedro Nuno Santos com a garantia que a proposta que apresentaram esta sexta-feira “ia ser aceite”.

Os motoristas de matérias perigosas avançaram a 21 de agosto com o aviso prévio para aquela que seria a terceira paralisação em cinco meses. A greve, anunciada para decorrer de 7 a 22 de setembro, ia afetar apenas o trabalho acima das oito horas em dias úteis e todo o trabalho aos fins de semana.

Quando as partes em conflito, SNMMP e Antram, reuniram para debater os serviços mínimos, e tal como o ECO deu conta, notou-se uma certa aproximação entre patrões e trabalhadores, não apenas ao nível do apaziguamento dos discursos públicos, como através da própria discussão tida então no Ministério do Trabalho. A reunião durou perto de sete horas não tanto à conta da discussão sobre os serviços mínimos a vigorar na paralisação de 7 de setembro, mas porque tanto o sindicato como a Antram aproveitaram a ocasião para voltar a abrir a porta à mediação, sobretudo o primeiro.

(em atualização)