A ideia surgiu no Web Summit quando um dos fundadores, Gonçalo Henriques, reparou que “todos os oradores com cargos mais importantes tinham meias coloridas com padrões“. A partir dessa observação surgiu esta ideia de negócio que demorou seis meses até ser colocada em prática.

Chama-se Heel Tread, é uma marca made in Portugal e dedica-se exclusivamente à produção e design de meias coloridas para o sexo masculino. Gonçalo Henriques, juntamente com o amigo e sócio João Simões, conseguiu aliar os carros, “uma grande paixão” e um negócio em que cada par de meias custa entre oito a os dez euros. Como? Cada modelo é inspirado em modelos de automóveis emblemáticos: por isso, pode ter a seus pés — ou melhor, nos seus pés — um BMW E30 M3, um Porsche 911 RSR, um Golf GTI, um Ferrari F40, um Ford Mustang ou um Audi Quattro, entre muitos outros.

Fundada em dezembro de 2017, as meias portuguesa já calçam pés em 56 países do mundo, o que contabiliza quase 300 mil pares de meias sem costuras vendidos. É também por estes números de crescimento que a empresa espera faturar um milhão de euros este ano, o que representa um crescimento de 300% quando comparado com as vendas do ano anterior.

“As meias coloridas são as sucessoras da gravata em termos de acessório masculino”, explica Gonçalo Henriques, acrescentando que as gravatas têm os dias contados e que o futuro são as meias coloridas.

























Os modelos mais vendidos são o do Golf GTI, Porsche 911 RSR, BMW E30 M3, Audi Quattro e Lamborghini Veneno. Gonçalo confidencia que a marca já calçou caras conhecidas como Walter Rohl — uma lenda no mundo dos rally — e até o primeiro-ministro do Canadá. A experiência teve direito a um “obrigado” enviado por carta e assinado pelo próprio Justin Trudeau, agradecendo o par de meias que combinava com o Mercedes Gullwing do seu pai.

Os EUA (25%), Inglaterra (20%), Alemanha (15%), Holanda (5%), França (5%) e Espanha (5%) são os mercados mais importantes para a Heel Tread. Gonçalo Henriques refere que o negócio está a começar a crescer bastante, também no Japão e na Coreia do Sul. Em contrapartida, o mercado nacional representa menos de 5% das vendas. Gonçalo Henrique destaca que em “Portugal existem algumas empresas de consultoria que proíbem este tipo de meias coloridas”.

Para além da venda online, a marca disponibiliza as meias inspiradas em ícones da indústria automóvel em sete pontos de venda, de norte a sul do país. A nível mundial estão representados em mais de 50 pontos de venda nos quatro cantos do mundo.

Dos automóveis para o futebol

Após serem desafiados pela Federação Portuguesa de Futebol, a Heel Tread criou quatro pares de meias inspiradas nas camisolas mais emblemáticas da seleção portuguesa. Esta coleção está disponível para homens e mulheres com tamanhos que vão do 36 ao 46. Cada par de meias custa 10 euros. As meias não têm costuras e são compostas por 80% algodão, 17% poliamida e 3% elastano.

Gonçalo Henriques refere com orgulho que esta parceria superou as expectativas e que está a “correr muito bem”, antecipando que poderá ser a escolha para muitos presentes de Natal.

A partir de 16 de setembro as meias coloridas da Heel Tread vão estar à venda no El Corte Inglês em Lisboa e no Porto. Gonçalo Henriques confidenciou ao ECO que a empresa vai lançar no final do ano uma marca mais direcionada ao público feminino e lançar uma coleção de meias mais discretas.