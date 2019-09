Índia liberaliza mediação de seguros

Facilitar o investimento estrangeiro e o acesso a novos produtos e tecnologia são os principais objetivos que o governo indiano pretende atingir com a decisão de liberalizar o mercado da mediação de seguros.

O apetecível mercado de seguros da Índia, que, de acordo com a Insurance Business Asia, registou um crescimento de 17,2% entre 2013 e 2017, ficará mais competitivo com a liberalização da mediação, anunciada no final de agosto. Esta abertura permitirá a entrada de capital e a expansão da rede de mediação atualmente existente no país.

Vários analistas citados na imprensa especializada consideram que esta medida é um passo importante no desenvolvimento, a longo prazo, do setor segurador no país. Um relatório da Fitch Ratings divulgado em julho indicava que alterações na mediação de seguros na Índia iriam atrair grupos internacionais e promover a concorrência.

O mercado de seguros na Índia deverá atingir os 40,1 mil milhões de dólares em 2022, revelam dados da GlobalData citados no Insurance Business Asia. Os ramos automóvel, acidentes pessoais e saúde e habitação representavam 80% do mercado em 2017.