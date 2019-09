Seguradoras dos Emirados Árabes crescem em lucros e prémios

Nos primeiros seis meses do ano as seguradoras dos Emirados Árabes Unidos (EAU) aumentaram os seus lucros em 2% e o volume de prémios emitidos em 9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os lucros no primeiro semestre atingiram ultrapassaram os 1000 milhões de dirhams e os prémios emitidos totalizaram 13,7 mil milhões (3,8 mil milhões de euros), revela um relatório da Bradi Management Consultancy, citado na imprensa do Médio Oriente.

As cinco maiores seguradoras foram responsáveis por oito mil milhões de Dhr emprémios, significando 58% de quota conjunta de mercado, e o relatório revela que, das 29 companhias analisadas 21 registaram um aumento de prémios emitidos em relação ao mesmo período do ano anterior.

No topo da lista estão a Orient, Oman Insurance e a Salama e Adnic, tendo esta última registado um crescimento homólogo de 132% relativamente ao primeiro semestre de 2018.