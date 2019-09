Zurich renova apoio ao futsal até 2021

A Zurich Portugal renovou a parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e vai continuar a apoiar o futsal até 2021. O patrocínio engloba a Liga Placard, Taça de Portugal Placard e Supertaça Placard. O futsal é a maior aposta de projeção da marca Zurich mantendo-se esta parceria há 13 anos consecutivos.

Dentro do campo, a presença da Zurich fica assegurada nos LEDs publicitários, no espaço da flash interview e através de ações de ativação de marca. Fora do campo, a Zurich estará também na TSF e na RTP com spots publicitários diários no programa TSF Futsal, publicidade no website da rádio e espaço próprio nos jogos transmitidos pela RTP.

“Com este patrocínio a Zurich pretende estar junto dos adeptos da modalidade em momentos de festa, convívio, alegria e emoção, aumentando assim a ligação e proximidade com a marca”, afirma Artur Lucas, Diretor de Marketing e Comunicação da Zurich Portugal. “É notório que a qualidade do futsal tem vindo a aumentar, os pavilhões estão cheios de apoiantes e a modalidade alcançou uma enorme visibilidade e mediatismo. Com todos estes atributos, a associação da Zurich ao futsal continua a ser estratégica no sentido de reforçar o reconhecimento, a visibilidade e a notoriedade da marca”, acrescenta Artur Lucas.

Nuno Moura, diretor de marketing da Federação Portuguesa de Futebol, assinala que o futsal “está para Portugal como o Basquetebol está para a América. Faz parte do ADN dos portugueses que vivem de forma apaixonada a modalidade e, hoje, enchem pavilhões um pouco por todo o país”.

Nuno Moura salienta ainda que “a Zurich tem apoiado, incansavelmente, o Futsal nacional” numa altura em que “Portugal se destaca como campeão europeu ao nível de seleções e clubes, e tendo aquela que é provavelmente, neste momento, a melhor e mais competitiva liga do mundo, é com grande entusiasmo que vemos a Zurich reforçar a sua parceria e compromisso de dinamização do Futsal português.”

A Zurich Portugal, parte do grupo suíço, tem em no país cerca de 500 colaboradores, 19 escritórios próprios e uma rede de mais de 2.500 Agentes de Seguros que servem mais de 620 mil clientes.