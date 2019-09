5 coisas que vão marcar o dia

Portugal está de volta aos mercados. Depois das férias, mas também na véspera de uma reunião muito aguardada do Banco Central Europeu (BCE), de onde podem surgir novos estímulos para a Zona Euro, o IGCP prepara-se para obter financiamento ao custo mais baixo de sempre. Esta emissão acontece quando o país se prepara para ir a eleições, prosseguindo os debates. António Costa (PS) e André Silva (PAN) têm “encontro” marcado na (SIC) às 21h00, no mesmo dia que o líder do PSD, Rui Rio, visita a Invicta para um almoço-debate na Associação Empresarial de Portugal.

Portugal emite até 1.250 milhões em dívida a 10 e 15 anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar pelas 10h30 dois leilões das linhas de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade em junho de 2029 (OT 1,95% 15 junho 2029) e em abril de 2034 (OT 2,25% 18 abril 2034), isto numa altura em que as taxas têm atingido mínimos históricos no mercado secundário. A entidade liderada por Cristina Casalinho pretende captar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros com esta operação.

Depois de Rio, Costa e André Silva em debate

Com as legislativas à porta há novo debate televisivo. Depois de Rui Rio (PSD), é a vez de António Costa (PS) enfrentar André Silva (PAN) às 21h00, na SIC. Um frente-a-frente onde os dois líderes partidários têm a oportunidade de demonstrar quais as ideologias que os unem e quais antagonismos que os separam, sendo que o PAN tem dito que está disponível para ser solução à estabilidade governativa.

Líder do PSD em almoço-debate no Porto

O presidente do PSD, Rui Rio, participa num almoço-debate na Associação Empresarial do Portugal (AEP), numa altura que falta menos de um mês para as eleições legislativas marcadas para o próximo dia 6 de outubro. A sessão tem início marcado para as 12h30, no Porto. No dia de 19 de setembro o almoço-debate fica ao encargo de António Costa na capital.

Inflação vai confirmar subida das rendas em 2020

O INE vai divulgar a taxa de inflação final referente ao mês de agosto, que serve para calcular o coeficiente de atualização anual das rendas no ano seguinte. Com base na estimativa, divulgada no final do mês passado, a subida dos preços apontou para um aumento de 0,51% no próximo ano, evolução essa que deverá ser confirmada hoje.

Eurostat anuncia dados sobre número de alunos por professor

O Eurostat publica esta manhã dados sobre o rácio de aluno por professor, ou seja, o número médio de alunos por docente. Em vésperas de eleições legislativas e num mandato em que a educação esteve várias vezes em cima da mesa pelos piores motivos vamos perceber como se posiciona Portugal em comparação aos membros da UE.