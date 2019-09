Corretora familiar francesa comprada pela Verlingue

O broker de seguros francês Eyssautier, fundado em 1935 e gerido pela mesma família há três gerações, foi adquirido pela consultora francesa de seguros Verlingue, que pertence ao grupo Adelaïde, liderada por Jacques Verlinge e que em 2018 negociou 2,6 mil milhões de euros em prémios, através de 1900 colaboradores para 1,9 milhões de segurados.

Este negócio permitirá à Verlingue reforçar as suas competências na área dos transportes marítimos. Com escritórios em Paris, Marselha e Londres, a Eyssautier está presente em 10 países, com mais de metade dos clientes em França e Suíça. O broker continuará a ser gerido pela equipa executiva que está à frente do negócio.

Citado na imprensa especializada no sector marítimo, Jacques Verlingue, chairman da Verlingue e do grupo Adelaïde, considerou que esta aquisição “está integrada no plano estratégico para 2022 e ilustra as ambições do grupo em França e no estrangeiro”.

A Verlingue tem 1100 colaboradores e quer duplicar a sua dimensão a cada cinco anos. O grupo Adelaïde, holding familiar com 85 anos, é especializado no aconselhamento, distribuição e serviços de seguros.