Fidelidade incita pais a acompanhar filhos à primeira aula

A Fidelidade está a proporcionar a todos os colaboradores, com filhos até aos 10 anos de idade, a dispensa da manhã ou da tarde do primeiro dia de aulas – uma medida que integra uma lista de benefícios proporcionados pela companhia. O apoio à família estende-se também a outras áreas como são os casos dos Prémios de Mérito, o Financiamento aos Livros Escolares e outras formas de apoio à família que passam pela promoção dos tempos livres e acesso a um conjunto de vantagens na aquisição de seguros da companhia.

Para Joana Queiroz Ribeiro, Diretora de pessoas e organização da Fidelidade, “valorizamos muito o bem-estar dos colaboradores e das suas famílias e destaco aqueles com filhos em idade escolar. Trabalhamos continuamente para conseguir a preservação de um correto equilíbrio entre a vida profissional e familiar de cada um dos nossos colaboradores”.

Os prémios de mérito da Fidelidade distinguem filhos de colaboradores que se destaquem nas provas finais do 9º ano e nos exames do 12º ano atribuindo, a alunos com média de 5 no 9º ano, um prémio de mérito de 500 euros, e a alunos com média igual ou superior a 16 valores, nos exames nacionais do 12º ano, um Prémio de Mérito no valor de mil euros. No seguimento desta medida, só em 2018, a Fidelidade distinguiu 30 filhos de colaboradores com o prémio de mérito.

O financiamento para aquisição de livros escolares é ainda concedido a colaboradores que cumpram os requisitos definidos até ao máximo de 300 euros por filho. No último ano letivo, este benefício chegou a cerca de 22 colaboradores, num total de 8.700 euros.

No seguimento desta política de apoio aos seus colaboradores, a Fidelidade atribui um apoio entre 40 e 110 euros por ano a quem tenha filhos em idade escolar até ao ensino superior. Em 2018, o valor atribuído foi de 82.940 euros a cerca de 650 colaboradores, destinados a apoio a mais de 950 dependentes.

Cada colaborador da Fidelidade tem ainda direito a sete horas por mês para assistência pessoal por doença familiar ou do próprio, a 14 horas por ano para ausência por motivos particulares e a um subsídio de Lar de 30,40 euros por mês e por colaboradores casados ou em união de facto e com filhos a cargo.

A Fidelidade garante ainda aos seus colaboradores o Seguro de Vida Renda Educação, que em caso de falecimento do funcionário assegura o pagamento de uma renda anual de 2.500 euros aos descendentes que frequentem um estabelecimento de ensino, até aos 18 anos de idade.

No final de 2018 a Fidelidade contava com 3299 colaboradores na área seguradora.