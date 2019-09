Nuno Santos é o novo CEO da Wunderman Thompson Portugal

Nuno Santos junta-se à Wunderman Thompson Portugal como presidente executivo, assumindo Susana de Carvalho, até agora CEO da agência do Grupo WPP, o cargo de chairman. O novo CEO vem da Accelerate Growth (empresa de apoio a investimentos de Venture Capital e Private Equity) baseada em Londres, onde residiu nos últimos 15 anos.

Na WPP, Nuno Santos desempenhou o cargo de diretor de crescimento para a EMEA na Ogilvy, foi diretor global de clientes para a Iconmobile e liderou a implementação da AKQA na América Latina. Trabalhou clientes como Nike, Google, PMI, GSK, Nestlé, Deliveroo, Clearscore, entre outros.

“Estamos num ponto de inflexão, na maneira como as marcas se comportam no mundo e no papel que as agências podem desempenhar para impulsionar essa evolução combinando excelência criativa, dados e tecnologia. É emocionante poder trabalhar com uma equipa como a da Wunderman Thompson, que tem profundidade e escala para ajudar as marcas a crescer. Não podia estar mais animado por fazer parte desta nova agência”, diz Nuno Santos em comunicado.

Em relação ao futuro da agência, Susana de Carvalho sublinha: “Foram quase três décadas, 20 à frente da empresa. Vou ficar a apoiar o Nuno nesta fase de transição e de transformação no que ele necessitar, com o conhecimento e experiência que tenho das pessoas, dos clientes e do mercado”. E acrescenta: “Ao mesmo tempo, vou abrandar o ritmo frenético do dia-a-dia intenso da vida de uma agência para me focar verdadeiramente na sustentabilidade — numa corrida paralela que é a do planeta, com «o alto patrocínio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável» para a década 20-30. Será a minha última corrida e só espero chegar ao fim, tendo contribuído de uma ínfima forma com um impacto positivo no mundo”.