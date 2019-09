O Programa Executivo de Gestão do Luxo propõe uma visão abrangente do universo do luxo, numa reflexão sobre os seus desafios, sobre a essência dos seus fundamentos, sobre a idiossincrasia do comportamento dos seus consumidores e sobre as particularidades da sua gestão, quer ao nível do processo criativo e de inovação, quer ao nível da comunicação e distribuição. Uma gestão que tem tanto de complexa como de apaixonante.

Um Programa único em Portugal, que caminha para formar a 12ª geração de profissionais de luxo, em Portugal e que traz uma visão internacional e atual dos negócios do luxo, partilhada por um elenco de professores nacionais e internacionais com experiência académica e profissional neste universo particular, que tem tanto de complexo quanto de fascinante.

Destinado a todos os profissionais, independentemente da formação e setor de atividade, que queiram trazer uma cultura de excelência e acrescentar valor aos produtos e serviços que gerem, o programa terá início dia 27 de setembro, em Lisboa e a 3 de outubro, no Porto.

Para inscrições Aqui