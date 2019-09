Novo Banco promove conferência de enoturismo no Dão

O Novo Banco quer promover o Enoturismo do Dão e por, isso, vai realizar no próximo dia 19, na Pousada de Viseu, uma conferência denominada “Um caminho para o vinho e para o turismo”, no âmbito da Festa da Vindima.

“A riqueza do legado histórico e arquitetónico, associado às quintas vinhateiras do Dão e às suas casas senhoriais, e a gastronomia e o património paisagístico regional constituem, entre outros, fatores que relacionados com a cultura da vinha e a produção do vinho, podem catalisar e alavancar o enoturismo na região”, assina o Novo Banco na promoção desta conferência.

Quem estará presente na conferência, que tem o ECO como parceiro de media? A abertura estará a cargo do Chief Economist do Novo Banco, Carlos Andrade, que apresentará um estudo sobre enoturismo. Depois, seguir-se-ão duas mesas redondas, uma dedicada ao investimento em enoturismo e uma segunda especialmente vocacionada para discutir as estratégias e desenvolvimento do enoturismo no Dão.

Além de António Ramalho, presidente do Novo Banco, estarão presentes nesta conferência Hugo Chaves (Quinta de Lemos), Luís Amaral (Santacastta) e Almeida Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu, entre outros.