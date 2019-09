Criando Empresas com um Propósito Humano

O futuro nunca foi tão pouco previsível, mas os desafios abrem enormes oportunidades para as empresas que são mais ágeis e inovadoras, e que abraçam os avanços no design, na tecnologia e na inteligência artificial, e onde o local de trabalho do futuro é preparado para a disrupção a partir de dentro.

Foi neste contexto que a EY, a Microsoft e a Statonchase juntaram um conjunto de empresas numa workshop de design & future thinking, para imaginar o futuro do trabalho e do talento. Durante a mesma procurámos resposta para as questões que se colocam hoje aos gestores.

Como podem os locais de trabalho permanecer diversos, num mundo que luta pela igualdade e sentimento de pertença? Como vão os colaboradores evoluir à medida que a Inteligência Artificial e a Aprendizagem Máquina se tornam mais e mais sofisticados? E, finalmente – a questão ardente – podem as organizações ficar à frente dos concorrentes sem inovação?

Foi com estas preocupações em mente que desafiámos um conjunto de organizações a desenharem o seu caminho para o sucesso, imaginando, desenhando e criando a Agenda das Pessoas.

O Design Thinking não é um novo conceito. Na verdade, muitos de vocês já ouviram falar desta metodologia e até mesmo já a usaram nas vossas organizações. No entanto, a sua eficácia só é maximizada para o negócio quando suportada por três pilares: “design thinking”, “design doing” e “design being”, onde este último representa a transformação e a vivência de uma cultura de design. Foi nossa missão dar aos gestores de talento presentes ferramentas e conhecimentos que permitam dar às suas empresas emoções humanas, para a gestão do futuro do trabalho e do talento.

À medida que o digital e a tecnologia estão a transformar as expectativas de imediatez das pessoas, os clientes estão agora a tornar-se a vanguarda de um número crescente de organizações. Mas adotar uma abordagem centrada no cliente não é fácil, e as organizações devem ser capazes de mudar rapidamente, em resposta ao cenário de alteração constante nos negócios de hoje – elas precisam de se tornar em negócios com um propósito humano. Isto significa que as empresas têm de adotar uma metodologia e mentalidade de design que induz flexibilidade e inovação na cultura da empresa, colocando os colaboradores e o digital no coração e mente de tudo o que fazem.

No workshop selecionámos dois processos e começámos por identificar os problemas centrais em torno da aquisição e acolhimento de talento na organização, por forma a compreendermos a necessidade de ser capaz de jogar num mercado cada vez mais competitivo, exigente e em constante mudança.

Uma empresa com um propósito humano é aquela que entregará uma experiência de colaborador excecional, melhorando a forma como as pessoas trabalham e dando-lhes as ferramentas certas, o apoio e a liberdade para se destacarem. Esta coloca as pessoas no centro de tudo o que faz, e personaliza uma cultura que incentiva a inovação em todos os níveis da organização.

Artigo de autoria de Sérgio Ferreira – Executive Director, EY