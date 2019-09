Marsh Portugal lança área de Private Equity e M&A

A Marsh Portugal lançou uma nova área de negócio de Private Equity e Mergers & Acquisitions (PEMA) e, segundo a empresa, é “das primeiras entidades do país a apresentar uma equipa dedicada a esta prática”.

Pedro Pereira foi a escolha da Marsh Portugal para liderar esta nova área, para a qual desenvolveu a sua expertise no desenho de soluções para riscos transacionais, com especial enfoque em Manifestações e Garantias (Warranties & Indemnities). Vai aproveitar a experiência da Marsh, que está há mais de 20 anos nesta área de negócio a nível mundial, na prestação de serviços de consultoria de riscos a compradores e vendedores em operações de fusão e aquisição.

De acordo com Pedro Pereira, “a estruturação de operações de fusões & aquisições em Portugal com recurso a soluções de risco transacional são cada vez mais frequentes, refletindo o reconhecimento que as partes envolvidas atribuem a estes mecanismos como verdadeiras plataformas de aproximação entre vendedor e comprador no âmbito das manifestações e garantias prestadas e na gestão de risco de eventuais contingências identificadas, potenciando, assim, a conclusão da transação”.

Licenciado em Gestão no ISCTE-IUL, Pedro Pereira é pós-graduado em finanças e controlo empresariais no INDEG e em Direito das Sociedades Comerciais e das Sociedades Abertas pela Universidade Católica, tendo iniciado a sua carreira na Deloitte em 2007 onde permaneceu até 2012. Posteriormente acumulou experiência na estruturação de Programas de D&O, Infidelidade e Crime Informático e Responsabilidade Civil Profissional para Instituições Financeiras a atuar em Portugal.

A Marsh é uma das líderes mundiais em corretagem de seguros e em consultoria de riscos. Tem mais de 35 mil colaboradores a operar em mais de 130 países. Pertence ao grupo Marsh & McLennan Companies que ainda inclui a Guy Carpenter, a Mercer e a Oliver Wyman.