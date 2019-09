Retrete de ouro roubada. Ninguém sabe quem vai pagar

É uma das retretes mais conhecidas em todo o mundo. A peça, totalmente em ouro, foi roubada este fim de semana do palácio de Blenheim, em Oxfordshire. Além dos 4,8 milhões de libras em que estava avaliada, há mais alguns milhares em estragos que terão de ser reparados, mas, até agora, ninguém sabe quem vai assumir responsabilidades. Não se sabe quem é seguradora, nem se a famosa retrete estava adequadamente segurada.

Para começar, foi confirmado por um elemento da polícia local ao Insurance Times que “houve danos significativos em materiais e em resultado da inundação que se seguiu”. A peça estava absolutamente funcional, ligada às normais canalizações do edifício.

O segurador e o teor da participação do sinistro ainda são desconhecidos, mas depreende-se que haverá, para começar, lugar a indemnização no âmbito de uma cobertura multiriscos ou similar.

Na verdade, a peça estava em exposição no palácio, uma vez que se trata de uma instalação artística designada “America” e realizada pelo artista italiano Maurizio Cattelan em 2016. Habitualmente presente no museu Guggenheim, tinha sido cedida para uma exposição no Palácio que tinha começado dois dias antes de, na noite de sábado para domingo passado, um grupo de indivíduos em pelo menos dois carros ter perpetrado o furto.

O detetive da Thames Valley Police, encarregado da investigação, afirmou mesmo que “quando se mostra a melhor arte para a audiência para a qual é feita, toma-se um risco e quase sempre vale a pena tomar esse risco”, concluindo que tem esperança de recuperar “esta preciosa peça de arte”.