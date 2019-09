Protestos em Hong Kong afetam negócio das seguradoras

As seguradoras que operam em Hong Kong estão a registar uma diminuição das suas atividades com os clientes chineses. Em alguns casos a quebra é de 30%. Os protestos que têm decorrido no território explicam esta descida.

Os cidadãos da China continental há muito que usam as seguradoras de Hong Kong em parte porque têm acesso a produtos que oferecem uma componente de investimento e os rendimentos são pagos em moeda estrangeira que são difíceis de encontrar na China. Entre as companhias preferidas estão a Prudential e o grupo AIA.

Segundo a Bloomberg os clientes chineses estão a evitar a antiga colónia britânica devido ao impacto dos protestos, que duram há meses e têm provocado perturbações nos transportes públicos, sendo frequentes os confrontos com a polícia. Como as regras da atividade seguradora em Hong Kong obrigam à presença física dos segurados, a redução de clientes chineses está a afetar o negócio.

A Bloomberg relata que um grupo de 80 agentes que trabalham para uma seguradora viram as vendas da sua equipa caírem 30% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado. Para tentar contrariar esta situação a Prudential alugou salas de um hotel junto ao aeroporto para evitar que os seus clientes da China se desloquem à cidade. Não é certo que esta seja uma solução viável pois os protestos também chegaram ao aeroporto.

Os negócios na Ásia da Prudential Plc são feitos a partir da Prudential Corporation Asia, com sede em Hong Kong e presente em 12 países do continente. O grupo está há mais de 90 anos em terras asiáticas, onde se lançou com uma operação de seguros de vida em Calcutá, na Índia. No primeiro semestre de 2019 os lucros da operação na Ásia subiram 14%. O grupo Prudential é um dos maiores do mundo ao nível dos serviços financeiros, com 26 milhões de clientes e uma gestão de ativos no valor de 657 mil milhões de libras

O grupo AIA opera em Hong Kong deste 1931 e abrange também operações em Macau. Considerada uma grande seguradora mundial, foi fundada em Xangai em 1919 e tem presença em 18 mercados. Em agosto deste ano os seus ativos eram de 256 mil milhões de dólares. Em Hong Kong e Macau tem três milhões de clientes.