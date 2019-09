Seguradoras dificultam exportações de petróleo da Venezuela

As empresas que têm petroleiros estão a evitar o transporte de petróleo venezuelano pois temem perder as coberturas das seguradoras. A razão é o novo pacote de sanções decretado por Donald Trump ao regime de Nicolas Maduro.

Os armadores receiam que ao transportar o petróleo da Venezuela estejam a violar as sanções norte-americanas e assim perderem as suas apólices. De acordo com a Bloomberg pelo menos um carregamento já foi adiado para outubro devido à falta de petroleiros. Segundo a agência esta situação poderá causar ainda mais impacto nas exportações de crude venezuelano, que atingiram o mínimo de 16 anos em agosto.

A Shipowner’s Club, associação mutualista de seguros que oferece proteção e indemnização, cobertura de custos legais e seguros associados a armadores e operadores de embarcações, divulgou, no início de agosto, um comunicado onde alertava que a situação deveria ser lidada com extrema cautela.

A falta de petroleiros começa também a afetar o abastecimento de combustíveis a Cuba. De acordo com a Reuters a Transalba, joint-venture formada entre Cuba e a Venezuela para alugar e operar petroleiros e fazer a rota entre os dois países, tem registado dificuldades em encontrar não só navios mas também tripulações dispostas a trabalhar para dois países que estão sob sanções dos EUA.

Além das novas sanções decretadas por Trump em agosto, já em janeiro tinham sido impostas restrições à PDVSA, a petrolífera venezuelana