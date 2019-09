Supervisores europeus com 5 medidas contra Brexit sem acordo

Os supervisores europeus da banca, seguros e pensões reiteraram a sua preocupação pelas consequências de um Brexit sem acordo. Num novo documento, recentemente divulgado, identificam três principais riscos: incerteza quanto aos termos da saída do Reino Unido da União Europeia; Baixas taxas de juro que em conjunto com curvas de rendimento planas exercem pressão sobre os rendimento das instituições financeiras e levam ao incentivo de tomar risco para valorizarem os seus investimentos; Riscos da transição para uma economia mais sustentável e riscos ambientais relacionados.

As entidades estão reunidas no European system of financial supervision (ESFS), criado em 2010 na sequência da crise sub prime, e que se compõe do European Systemic Risk Board (ESRB) e de três European supervisory authorities (ESAs). Estas são a European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), cuja presidência pertence ao português Gabriel Bernardino, o European Banking Authority (EBA) e a European Securities and Markets Authority (ESMA), responsáveis a nível central europeu por, respetiva e genericamente, seguros, bancos e bolsas.

Foi através das ESA, as autoridades de supervisão europeias, que o alerta para um Brexit sem acordo despoletou cinco ações concretas de resposta preventiva e que são:

Planos de Contingência . Segundo a ESA as instituições financeiras e os supervisores devem continuar a trabalhar em planos de contingência e e garantir a continuidade dos negócios em caso de um brexit sem acordo. Tendo em consideração medidas adotadas pelas ESA’s, pelas autoridades nacionais de supervisão e por outras autoridades competentes, o setor financeiro financeiro da União Europeia deve estar bem informado e preparado para gerir os riscos em perspetiva micro.

. Segundo a ESA as instituições financeiras e os supervisores devem continuar a trabalhar em planos de contingência e e garantir a continuidade dos negócios em caso de um brexit sem acordo. Tendo em consideração medidas adotadas pelas ESA’s, pelas autoridades nacionais de supervisão e por outras autoridades competentes, o setor financeiro financeiro da União Europeia deve estar bem informado e preparado para gerir os riscos em perspetiva micro. Cenário Prolongado de Baixas taxas de juro . Os supervisores lembram que as baixas taxas de juro são um importante motor de baixa rentabilidade bancária e são o principal risco para os setores dos seguros e dos fundos de pensões . Contribuem assim para uma maior acumulação de riscos de valorização, dirigindo os seus investimentos para ativos com pouca liquidez através de estratégias de procura de rendimento alternativo.

. Os supervisores lembram que as baixas taxas de juro são um importante motor de baixa rentabilidade bancária e . Contribuem assim para uma maior acumulação de riscos de valorização, dirigindo os seus investimentos para ativos com pouca liquidez através de estratégias de procura de rendimento alternativo. Rentabilidade bancária . Os supervisores consideram ser necessária uma maior atenção aos bancos pouco rentáveis e aos seus modelos de negócio de modo a aumentar a resistência das instituições a um ambiente económico que gera maiores desafios. Investimentos em tecnologia e a consolidação no setor bancário, nomeadamente transfronteiriça, podem aumentar a rentabilidade dos bancos.

. Os supervisores consideram ser necessária uma maior atenção aos bancos pouco rentáveis e aos seus modelos de negócio de modo a aumentar a resistência das instituições a um ambiente económico que gera maiores desafios. Mercado de empréstimos alavancados . Os supervisores consideram que devem explorar-se mais os riscos relacionados com o mercado de empréstimos alavancados e com o mercado das obrigações no setor financeiro.

. Os supervisores consideram que devem explorar-se mais os riscos relacionados com o mercado de empréstimos alavancados e com o mercado das obrigações no setor financeiro. Finanças sustentáveis. As autoridades de supervisão e as instituições financeiras devem continuar o seu trabalho na identificação exposições a riscos relacionados com o clima e facilitar o acesso dos investidores a ativos sustentáveis.

São estes as respostas a mais alto nível das decisões financeiras preconizadas pelos supervisores europeus, numa altura em que o Brexit sem acordo parece o caminho mais certo para o Reino Unido e para a União Europeia.