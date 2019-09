CNP Assurances e Cattolica disputam seguradora do UBI

A CNP Assurances e a Cattolica Assicurazioni são os principais candidatos à compra do ramo segurador do banco italiano UBI Banca, noticia a Reuters.

O negócio, avaliado em mil milhões de euros, envolve a venda entre 60 a 70% da seguradora do quinto maior banco de Itália, especializada em seguros de vida e que detém participações em diversas joint-ventures.

Segundo a Reuters, a UBI Banca contratou a KPMG para tratar desta venda e pretende obter propostas firmes até ao final de setembro. O CEO do banco disse em agosto que o banco iria divulgar uma reorganização das suas operações seguradoras, enquadrada no seu novo plano de negócios.

A francesa CNP Assurances a quarta maior seguradora europeia na área de seguros pessoais, excluindo o sector da saúde. Presente também na América Latina, é a terceira seguradora do Brasil. Com mais de 5200 trabalhadores em todo o mundo, registou, em 2018, um resultado líquido de 1367 milhões de euros e, no mesmo ano, receitas de prémios de 32,4 mil milhões.

A italiana Cattolica Assicurazioni tem cerca de 3,6 milhões de clientes e registou, em 2018, uma receita de prémios de 5,8 mil milhões de euros. Com presença no sector segurador desde 1896 e fundada em Verona, tem quase 1700 trabalhadores. Inspirada na doutrina social da Igreja, trata-se da única seguradora do sector cooperativo presente na Bolsa de Milão.