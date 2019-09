Fundação Ageas faz doação 85 mil euros à Fundação do Gil

A Fundação Ageas, que apoia o projeto de Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio (UMAD) da Fundação do Gil, permitiu a aquisição de mais duas viaturas para Lisboa, graças a um donativo de 85 mil euros do Grupo Ageas em Bruxelas. As novas unidades têm como destino dar suporte ao Hospital Santa Maria, Hospital Dona Estefânia e Hospital Fernando da Fonseca.

O projeto das UMAD surgiu em 2006, no Hospital de Santa Maria, quando foram constatados que algumas das suas crianças doentes crónicas não podiam regressar a casa por razões sociais, permanecendo assim internadas por períodos indefinidos. As UMAD têm operado como uma plataforma fundamental para o acompanhamento de crianças com doenças crónicas e/ou fragilidade clínica, e da sua família.

Esta será uma das iniciativas que a Fundação Ageas vai realizar na segunda edição da Semana de Solidariedade Social que decorre de 21 a 27 deste mês. Este ano o evento solidário, com o mote do Ano Nacional da Colaboração, tem como objetivos a promoção da colaboração para a inclusão, saúde, educação e consciencialização para a sustentabilidade.

Entre as atividades planeadas estão a realização de lanches solidários, a favor do fundo social da LInQUE (cuidados paliativos em casa), Workshops de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com o GRACE e visitas de estudos ao Oceanário de Lisboa e ao Sea Life com crianças portadoras de deficiência.

Para Célia Inácio, Presidente da Fundação Ageas, “durante Semana de Solidariedade Social pretendemos sensibilizar para a relevância da colaboração, mobilizando e inspirando, para fazer a diferença, para apoiar na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e criar mais impacto nas comunidades”, acrescentando que “na vida pessoal e profissional, o compromisso com a sociedade tem de estar sempre presente!”.

A segunda semana da solidariedade social serve também de pano de fundo para lançar dois trishaw, apoiados pela Fundação Ageas, fruto de uma parceria com a associação sem fins lucrativos Pedalar Sem Idade Lisboa. Projeto que tem como objetivo retirar os idosos com mobilidade reduzida dos cenários de solidão, a que habitualmente estão confinados, através de passeios gratuitos nestes triciclos adaptados, ajudando à criação de novos relacionamentos e propósitos de vida.