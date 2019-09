Grupo Gfi finaliza compra da empresa de software i2S

O grupo francês Gfi concretizou a aquisição da i2S, empresa de software especializada no mercado de seguros, com presença na Península Ibérica e em África, com o objetivo de, em conjunto com as suas soluções Cleva e Cogit, construir uma solução completa de software especializado para companhias de seguros.

A inclusão da i2S no grupo Gfi segue uma abordagem de continuidade operacional. As equipas continuarão inteiramente dedicadas às operações em curso com todos os clientes.

A i2S, que apresenta um volume de negócios anual de mais de 13 milhões de euros, foi fundada há mais de 30 anos tendo afirmado presença nos mercados de seguros de Portugal, Angola e Moçambique e com implementações de software em vários outros países, num total de mais de 40 seguradoras.

O objetivo da Gfi passa por unir o portefólio de soluções da i2S e as suas plataformas de software, Cleva e Cogit, para construir uma proposta de valor completa para o negócio global de seguros, quer a nível de cobertura funcional em Vida, Pensões e Não Vida. Em conjunto, a Gfi e a i2S empregam cerca de 400 colaboradores especializados no segmento de software para seguros.

O grupo Gfi, com presença em mais de 20 países e mais de 19 500 colaboradores, gerou em 2018 um volume de negócio de 1395 milhões de euros sendo um fornecedor de software e de serviços de TI de valor acrescentado.