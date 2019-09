A Liberty Seguros quer pôr os colaboradores a contribuírem para a sustentabilidade do planeta, propondo-se a pagar-lhes por cada quilómetro que percorrerem de bicicleta entre casa e o trabalho. Uma iniciativa, pioneira em Portugal, lançada no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade e que segue o exemplo da Liberty Seguros Espanha, que já beneficia desta iniciativa desde 2016.

Aos colaboradores que aderirem à iniciativa, a Liberty irá pagar 0,37 cêntimos por cada quilómetro percorrido. Estes terão ainda direito a uma sessão teórica sobre segurança rodoviária e uma prática, onde um monitor especializado fará o acompanhamento da primeira viagem de bicicleta do colaborador para o local de trabalho, ensinando-o a circular em segurança. Durante o horário de trabalho, as bicicletas poderão ficar estacionadas num parque próprio para o efeito.

Beatriz Ortega, responsável pela área de Employee Experience da Liberty Seguros, destaca: “Promover a deslocação de bicicleta para o trabalho é uma consequência do nosso compromisso com a saúde, bem-estar e experiência dos nossos colaboradores e surge também no âmbito da nossa área de Responsabilidade Social”, acrescentando “esperamos que a iniciativa motive e incentive os nossos colaboradores a deixarem os seus carros estacionados e a andarem de bicicleta. São só vantagens”, diz, “é saudável, sustentável e também muito económico”, conclui.

Com a implementação desta prática, a Liberty Seguros estende aos seus colaboradores em Portugal um dos benefícios mais valorizados que já está a ser implementado nos escritórios de Espanha. Adoptada em 2016, a iniciativa soma, segundo informação da companhia, “mais de 116 mil quilómetros percorridos, o que já permitiu reduzir a emissão de CO2 em 31,6%”.

A Liberty Seguros faz parte do LMIG, uma das maiores seguradoras mundiais, que em 2012 completou cem anos de existência e conta atualmente com mais de 50 mil colaboradores num total de 800 escritórios, com operações em 30 países. É o terceiro maior segurador Não Vida nos Estados Unidos, segundo dados de 2017 da National Association of Insurance Commissioners e foi eleita a 68ª maior empresa dos Estados Unidos na lista “Fortune 1000”, com base nos resultados de 2017.

A Liberty Portugal foi recentemente agregada às filiais espanhola e irlandesa.