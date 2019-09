Revista de imprensa internacional

Os principais negociadores do Brexit pelo Reino Unido e pela União Europeia têm esta sexta-feira uma reunião crucial, numa altura em que o prazo para conseguirem um Brexit com um acordo está a aproximar-se do fim. Nos Estados Unidos há mais de mil protestos pelo clima previstos para esta sexta-feira e mais de 500 pessoas com doenças pulmonares devido ao consumo de tabaco aquecido. Justin Trudeau voltou a pedir desculpa por escurecer a sua cara, depois de ser conhecida uma terceira foto, e a mais antiga agência de viagens do Reino Unido pode estar perto da falência.

BBC

Ministro do Reino Unido para o Brexit reúne-se hoje com Michel Barnier

O ministro para o Brexit do Reino Unido Stephen Barlay vai reunir-se esta sexta-feira com o principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, depois de o Reino Unido ter enviado alguns documentos para a Comissão Europeia, que ainda não foram qualificados como uma proposta. Boris Johnson disse que não queria “exagerar” nos progressos que estão a ser alcançados, mas garante que o processo está a avançar. Os líderes deram até ao final da próxima semana ao Reino Unido para apresentar uma proposta concreta

Leia a notícia completa na BBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

Guardian

Agência de viagens Thomas Cook precisa de 200 milhões de libras na próxima semana para não abrir falência

A agência de viagens britânica Thomas Cook, a mais antiga do Reino Unido, tem uma semana para conseguir mais 200 milhões de libras para financiar a reestruturação em curso, para além do acordo de 900 milhões que estava perto de ser concluído, caso contrário pode ter de abrir falência. Caso a empresa não consiga garantir o dinheiro necessário para continuar a funcionar, o Estado britânico pode ser obrigado a cobrir o custo de trazer cerca de 150 mil britânicos em férias no estrangeiro, avaliado em cerca de 600 milhões de libras.

Leia a notícia completa no Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

BBC

Justin Trudeau pede desculpa por ter escurecido a pele… outra vez

Com as eleições à porta, Justin Trudeau não está a ter a vida fácil. Depois de ter saído a público uma fotografia do primeiro-ministro canadiano com a pele escurecida numa festa de máscaras, e de Justin Trudeau ter pedido desculpa, a comunicação social publicou mais duas fotos do líder do Governo canadiano em duas outras ocasiões onde este repetiu o mesmo comportamento. Justin Trudeau voltou a pedir desculpa. Nas sondagens, os liberais já estão em segundo lugar. Na frente está o partido de centro-direita.

Leia a notícia completa na BBC (acesso livre, conteúdo em inglês)

Wall Street Journal

530 pessoas com doenças pulmonares devido ao consumo de tabaco aquecido nos EUA

O número de casos de doenças pulmonares, confirmados ou prováveis, relacionados com o consumo de tabaco aquecido aumentou para 530 em 38 Estados norte-americanos, de acordo com as autoridades dos Estados Unidos. Já morreram sete pessoas de doenças relacionadas com o consumo de tabaco aquecido e os Estados Unidos avançaram com uma proibição inédita de vários tipos de tabaco aquecido, numa altura em que as autoridades ainda estão a investigar os efeitos do consumo deste tipo de tabaco.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Guardian

Alterações climáticas levam milhões de pessoas para a rua em todo mundo

Os Estados Unidos serão esta sexta-feira palco do maior protesto relativamente às alterações climáticas, com dezenas de milhares de estudantes a juntarem-se aos adultos para uma onda de protestos prevista para mais de 1.000 locais. Em antecipação à cimeira das Nações Unidas sobre o clima — que decorre na segunda-feira em Nova Iorque — há protestos marcados para Nova Iorque, Washington DC, Boston, Chicago, São Francisco e Miami. Mas também nas maiores cidades das Filipinas, Reino Unido, Nigéria, Equador, Austrália, Índia, entre muitos outros países. A nível mundial estão previstas 4.500 greves em cerca de 150 países.

Leia a notícia completa no Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).