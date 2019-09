Espanha quer regras nacionais para bicicletas e trotinetes

Em Espanha as regras para os seguros dos novos sistemas de mobilidade pessoal, nos quais se incluem as bicicletas e as trotinetes, deveriam ser únicas a nível nacional e estabelecer princípios básicos para evitar a proliferação de regulamentos municipais.

Estas é uma das conclusões de um documento elaborado pela Federação de Estudos Financeiros, uma instituição privada espanhola que elabora estudos sobre a realidade económica e financeira a nível nacional e internacional, e que foi divulgado em Madrid.

Além de uma regulação única e nacional, defende-se ainda a aplicação de um princípio de proporcionalidade na altura de segurar estes veículos que, pelas suas características físicas, não parecem requerer coberturas de risco da dimensão das de um veículo tradicional.

O impacto no ramo do seguro automóvel dos novos sistemas de mobilidade pessoal não preocupa excessivamente a FEF, que considera, no entanto, que este tipo de veículos deve estar à margem da Diretiva europeia que regula o seguro automóvel.

O documento fala nos grandes desafios para o setor do seguro automóvel em Espanha e entre os quais se contam a telemetria, os veículos autónomos, os novos sistemas de mobilidade pessoal, a partilha de veículos através de plataformas tecnológicas e o impacto das modificações da Diretiva Europeia.