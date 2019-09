Allianz e fundos de pensões rejeitam ativos poluidores

A seguradora alemã Allianz SE, a CalPERS, o sistema de pensões dos funcionários públicos da Califórnia, e o fundo de pensões sueco Alecta estão entre os fundadores de mais uma iniciativa para combater as alterações climáticas: a “Net Zero Asset Owner Alliance”.

As seguradoras e os fundos de pensões que aderiram à Net Zero Asset Owner Alliance, anunciada na Cimeira do Clima organizada pelas Nações Unidas, em Nova Iorque, comprometeram-se a retirar dos seus portfolios as indústrias responsáveis por grandes emissões de carbono. Todas elas gerem ativos no valor de 2,3 biliões de dólares. A Allianz, a CalPERS, sistema de pensões dos funcionários públicos da Califórnia, e o fundo de pensões sueco Alecta fazem parte do núcleo fundador.

Segundo a Reuters, um dos objetivos é criar um efeito “bola de neve” capaz de convencer outros investidores a tomarem medidas semelhantes para combater as alterações climáticas.

O CEO da Allianz, Oliver Baete, afirmou que “mitigar a mudança do clima é o desafio das nossas vidas. Todos precisamos de atuar como um só para reduzir rapidamente as emissões”.

Este tipo de empresas, definidas como “asset owners” pois são as principais detentoras de poupanças de reformas ou investem prémios de seguro dos seus clientes, representam algumas das maiores “pools” de capital do mundo.