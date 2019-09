Maiores corretores de França e as suas ligações a Portugal

A April é o maior grupo corretor francês no final de 2018 segundo uma classificação compilada pelo Tribune de l’Assurance, publicação francesa especializada. O volume de negócios atingiu, durante o ano passado, os 536 milhões de euros obtidos através de 3900 colaboradores, 145 agências e 20 mil distribuidores em 28 países.

Em Portugal a April está presente desde 2008 e posiciona-se como especialista em Seguros de Vida Crédito, com uma distribuição assente numa rede independente de Agentes e Mediadores de seguros que conta já com mais de 400 pontos de venda ativos, faturando mais de 3 milhões de euros por ano.

No lugar seguinte surge a Gras Savoye WTW, empresa do grupo Willis Towers Watson com um volume de negócios de perto de 500 milhões de euros por ano, mais 30 milhões que a SFAM, corretora especializada principalmente em multiriscos, multimédia, telemóveis e eletrodomésticos e focada no segmento de particulares.

Em quarto lugar está SIACI Saint Honoré que, não sendo membro pleno da Gallagher Global Alliance, usa a network, tal como usa a Verspieren, sexta maior de França, que tem a Mediator em Portugal, tendo comprado há alguns meses a Credite EGS. A Gallagher também conta em Portugal com a Costa Duarte.

No quinto lugar surge a MMC France, do grupo Marsh McLennan, em sétimo está a Aon France, e em nona posição está a Filhet-Allard, parceira da MDS na Brokerslink.

Nos oitava e décimo lugar estão a SPD e o Groupe Henner. Este, que fecha o top 10 de 2018 das corretoras francesas, obteve um volume de negócios de 190 milhões de euros.

A tabela das maiores corretoras está ordenada como segue: