Portugueses gostam de acelerar e usam o telemóvel a conduzir

O excesso de velocidade e a utilização do telemóvel são os principais comportamentos de risco dos portugueses quando conduzem, revelam os dados do estudo “Global Driving Safety Survey”, desenvolvido pela Liberty Mutual.

De acordo com o documento 81% dos portugueses admitem conduzir em excesso de velocidade com frequência e 74% confessam que utilizam o telemóvel durante a condução. Quando se compara com as respostas dos condutores dos outros países abrangidos pelo estudo (Espanha, França, Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos) os valores registados pelos portugueses são mais elevados.

Analisando exclusivamente a utilização do telemóvel, dos 74% dos entrevistados portugueses que admitem utilizar o telemóvel durante a condução, 83% são millennials, 76% são da geração X e 62% são baby boomers. Quanto às formas de utilização do telemóvel, 69% dos portugueses admite olhar para mensagens e chamadas que está a receber, 52% olha para as notificações, 26% lê e-mails e mensagens, 25% faz e envia mensagens de áudio, 20% utiliza apps, 19% envia e-mails e mensagens e 18% utiliza apps de redes sociais.

Entre os países analisados, Portugal destaca-se entre os europeus onde os condutores assumem mais comportamentos de risco. Quando analisadas as principais distrações durante a condução, os condutores de Portugal (50%) e Espanha (56%) são dos que mais admitem distrair-se com o telemóvel durante a condução em comparação com os franceses (27%), irlandeses (25%) e ingleses (18%).

O estudo teve em consideração as respostas de 5004 europeus e 3006 norte-americanos. No que diz respeito a conduzir acima dos limites de velocidade impostos por lei – em situação de atraso – os americanos são os que mais o fazem (51%), seguidos dos franceses (44%), portugueses e irlandeses (ambos 42%), ingleses (36%) e espanhóis (33%).

