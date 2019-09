Allianz lança produtos Multiriscos e Cyber Risks para PME

A Allianz Portugal acaba de lançar dois novos seguros direcionados para pequenas e médias empresas com atividades comerciais, industriais ou serviços: O Multirriscos Empresa e o seguro Cyber Risks, é uma solução que visa proteger as empresas dos crescentes perigos cibernéticos, uma realidade cada vez mais frequente nos dias de hoje.

Como características principais o Allianz Multirriscos Empresa conta com três opções, sendo cada uma delas pensado para diferentes necessidades de proteção em meio empresarial.

Aos três módulos é possível adicionar as coberturas de Fenómenos Sísmicos, Atos de Terrorismo, Perdas de Exploração como Lucros Brutos, Custos Fixos ou Perda de Rendas, Responsabilidade Civil de Exploração e Proprietário de Imóvel.

Como vantagens a Allianz indica celeridade em obter uma indicação de preço, a facilidade na contratação de atividades industriais e capitais mais elevados e a simplicidade do desenho do produto que facilita a venda para os parceiros comerciais.

Quanto ao Allianz Cyber Risks, é um produto que disponibiliza 4 módulos, cada um deles a pensar nas necessidades de segurança das empresas, e sempre focados em duas vertentes: Prevenção e em caso de ataque cibernético.

No âmbito da prevenção, o Allianz Cyber Risks garante um conjunto de serviços, tais como, acesso a uma plataforma online para detetar as vulnerabilidades de equipamentos e proceder à sua correção. Em caso de ataque cibernético, garante diversos custos, destinados a repor o sistema informático da empresa na situação em que estava antes do ataque, tais como a limpeza de vírus, a reposição dos dados e software, entre outras. Adicionalmente, está sempre incluída uma cobertura de Responsabilidade Civil e Perda de Lucros.

Johann Kopp, Diretor de Produto Empresas da Allianz Portugal, afirma que “os novos seguros Multirriscos Empresa e Allianz Cyber Risks são inovadores” salientando ser o Cyber Risks focado nas pequenas e médias empresas para que estas estejam preparadas para eventuais ataques cibernéticos. “Já o Allianz Multirriscos Empresa abrange PMEs até 15 milhões de capital e para as Empresas MidCorp reajustámos o nosso modelo de negócio, acrescenta Kopp, “gerando maior proximidade da Allianz aos parceiros de distribuição para explorarem este importante segmento”, conclui.