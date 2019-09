Blockchain nos Seguros

São muitos os desafios que as empresas do setor segurador têm enfrentado nos últimos anos que vão desde a crescente competitividade, às exigências das entidades reguladoras e clientes, passando pela gestão de sinistros e a fraude.

A esta lista junta-se um novo desafio a “disrupção tecnológica” e a forma como esta poderá criar valor junto da empresa, considerando a estratégia de implementação de tecnologias inovadoras no negócio segurador.

Têm sido várias as questões levantadas pelos CEO ´s das principais empresas de seguros:

– A tecnologia disruptiva pode atuar como uma oportunidade para aumentar a vantagem competitiva?

– Como é que a empresa vai lidar com a transformação digital?

– Estamos preparados e acreditamos no futuro digital?

Para ajudar a responder a estas questões vamos analisar o potencial da aplicação da tecnologia blockchain no setor segurador.

Resumidamente o blockchain é uma base de dados que integra um crescente número de registos. A base de dados armazena registos em blocos em vez de agrupá-los num único arquivo. Cada bloco é então “encadeado” para o próximo bloco, em ordem cronológica, usando uma assinatura criptográfica.

Como resultado, qualquer tentativa de alteração de registos é visível para todos os participantes. Estes registos podem ser partilhados por qualquer pessoa/ empresa por vários países, sites e instituições com as devidas permissões.

Imaginemos então uma base de dados global de acesso seguro a todos os stakeholders numa operação de contrato de seguro. Esta base de dados permitirá que:

– Os sinistros sejam pagos em horas em vez de meses/ anos;

– Os prémios pagos em tempo real;

– Os brokers estejam mais focados no cliente e menos em questões administrativas;

– As seguradoras rastreiam as suas exposições em tempo real.

Acreditamos que esta tecnologia transformará o modo como as empresas gerem o risco em toda a organização e a forma como trabalham com os corretores, seguradoras e resseguradoras. Numa fase inicial as empresas, em geral, terão eficiências ao nível dos custos, criando mais oportunidades para inovação de produtos e uma gestão de capital mais eficiente. No caso particular das seguradoras, os benefícios também são significativos já que a tecnologia poderá permitir uma visão clara dos riscos a que estas estão expostas, apoiar na criação de serviços e produtos personalizados, otimizar os fluxos de receita de novos produtos e tornar o processo de gestão de sinistros mais eficiente.

Podemos ser levados a pensar que se trata de um futuro longínquo mas desenganem-se. Esta mudança já está em curso. Exemplo disso é a criação pela EY de uma plataforma inédita de blockchain de seguro marítimo que conecta digitalmente os principais stakeholders na cadeia de valor de seguros quase em tempo real.

Considerando o enorme potencial desta tecnologia, torna-se inevitável que a mesma seja considerada pelas Seguradoras e seus parceiros na sua estratégia digital. A sua adoção num mundo digital, onde a informação é gerida e analisada ao segundo, será um enorme desafio para as empresas de seguros que implicará, dentre outros aspetos, uma mudança de paradoxo nos modelos operacionais e de gestão existentes, por forma a manterem-se relevantes num mercado altamente concorrencial.