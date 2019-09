Os roubos de combustível custam à subsidiária de distribuição da Petrobras cerca de 37 milhões de dólares por ano. Entre 2014 e 2018 os incidentes detetados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo passaram de um para 261.

Segundo a Reuters, que cita fontes policiais, a maioria dos assaltos é feito por grupos sofisticados de criminosos, alguns deles com camiões, empresas de distribuição e até mesmo postos de combustíveis.

A Transpetro, subsidiária da Petrobras para a distribuição de combustível, criou um programa para reunir informações sobre aqueles grupos e tem atualmente 50 funcionários envolvidos na monitorização de padrões e métodos usados pelos criminosos.

A empresa também deverá assinar um acordo com a Pemex, do México, e a Ecopetrol, da Colômbia, para a partilha de estratégias anti-roubo. Em 2019, as autoridades policiais têm reforçado a vigilância sobre estes crimes e até ao final de julho os roubos de combustível tinham caído 33% em relação com o mesmo período de 2019.