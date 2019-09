Seguradora de Warren Buffett entra em Espanha

A Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI), que pertence ao grupo liderado pelo multimilionário Warren Buffett, anunciou a abertura de um escritório em Espanha, em Madrid, que será liderado por Ignacio Almazan.

Almazan tem mais de 20 anos de experiência no sector segurador. Iniciou a sua carreira na Royal & Sun Alliance Espanha, passou pela AON e pela Willis Towers Watson até regressar à RSA, onde foi diretor geral 11 anos, até ingressar agora na Berkshire Hathaway.

Em comunicado, a BSHI anuncia a sua entrada em terras espanholas onde inicia as suas operações com soluções nas áreas da propriedade, danos, serviços financeiros e construção e engenharia. Chris Colahan, presidente da BHSI para o Reino Unido e Europa, considera que a presença em Espanha servirá para prestar serviços quer a clientes locais, quer a multinacionais.

A BHSI nasceu em 2013 quando Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway Inc., anunciou a entrada do grupo no mercado dos seguros comerciais. Tem presença nos EUA, Canadá, Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia.