DS seguros abre em Coimbra e procura mais seguradoras

A DS Seguros passou a dispor de mais uma agência em Coimbra através da qual os clientes têm acesso a um serviço personalizado de aconselhamento nesta área. O Objetivo do novo espaço Coimbra Solum é, de acordo com o seu diretor Pedro Graça, “ajudar os nossos clientes a fazerem as melhores opções de seguros, de forma a tê-los totalmente customizados em função das suas necessidades, ao mesmo tempo que conseguem poupar tempo e dinheiro.”

Na agência os clientes “poderão usufruir de um aconselhamento especializado na área da mediação de seguros, gratuito, cujo objetivo é ajudá-los a terem os seguros que mais se adequam às suas necessidades”, diz a empresa em comunicado.

No primeiro semestre deste ano as 85 agências da DS Seguros emitiram apólices no valor de 2,8 milhões de euros. A DS SEGUROS é uma marca do Grupo Decisões e Soluções, cujas atividades se focam na consultoria imobiliária e financeira “prestando aos seus clientes e à população em geral um serviço gratuito de aconselhamento especializado na área da mediação de seguros”, acrescenta a empresa.

Com mais de 300 colaboradores a nível nacional, a DS Seguros trabalha atualmente com a Tranquilidade, Liberty, Allianz, Mapfre, Victoria, Caravela, MetLife, Real Vida, APRIL, ASISA, Prevoir, Saúde Prime, HISCOX e ARAG.

No entanto, está em negociação com outras seguradoras do mercado. “O objetivo futuro será trabalharmos com todas, para que os clientes possam aceder aos melhores seguros de todas as seguradoras”, refere fonte da empresa.