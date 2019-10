FM Global explica como proteger o património cultural

Entre 2014 e 2019 ocorreram, em todo o mundo, incêndios devastadores em diversos monumentos mundialmente conhecidos e que são património cultural da humanidade. A seguradora mutualista norte-americana FM Global divulgou um white paper onde propõe medidas para minimizar estes riscos.

No ano de 2014 a Glasgow School of Arts foi atingida por um incêndio que causou avultados danos no edifício. No ano passado foi a vez do Museu Nacional do Rio de Janeiro ser atingido pelas chamas. Já em 2019, um incêndio de grandes proporções destruiu uma parte da catedral de Notre Dame.

Estes são alguns exemplos que constam do documento da FM Global e que justificam uma inventariação de medidas para minimizar os riscos de fogo nestes locais. Intitulado “It’s Time to Protect Our Heritage and Stop Burning It”, recomenda a adoção de melhores tecnologias para detetor de incêndios, melhores acessos para bombeiros, recursos suficientes de água e sistemas de extinção automática com água.

“A não ser que exista um compromisso para fazer algo diferente, estes incêndios continuarão a acontecer”, diz o documento. “É importante estejamos abertos à utilização de meios através dos podemos proteger tais edifícios e manter seu caráter, limitando o dano potencial significativo desses incêndios”.

Com quase 200 anos, a FM Global é uma seguradora mutualista que se tornou especialista na gestão de risco de propriedades e na proteção dos seus clientes-proprietários e que representam muitas das maiores organizações do mundo, incluindo uma em cada três do ranking Fortune 1000.