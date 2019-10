ONG com um milhão para avaliar seguro paramétrico

Os seguros paramétricos ainda não têm grande expressão, mas já começam a ser usados para prever situações relacionadas com as alterações climáticas. A The Nature Conservancy (TNC), uma organização internacional dedicada a proteger o ambiente e a biodiversidade, recebeu um financiamento de um milhão de dólares do Bank of America para avaliar a viabilidade de um seguro paramétrico nas zonas costeiras da Florida e do Hawai.

A organização, que já tinha desenvolvido, em parceria com a Swiss Re, um seguro paramétrico garantir e melhorar uma seção da barreira de corais numa região do México procura agora expandir este seu trabalho para outras áreas. No caso da Flórida e do Hawai pretende-se avaliar se este tipo de seguro pode ser a solução para os riscos de inundações na costa e outros riscos derivados de tempestades.

Os recifes de corais da Florida e do Hawai proporcionam proteção das consequências das tempestades, inundações costeiras e furacões em propriedades e na atividade económica. O valor dessa proteção é estimado em 1,5 mil milhões de dólares. A avaliação sobre a aplicação de um seguro paramétrico é vista como positiva para o futuro da avaliação e proteção da natureza.

O seguro paramétrico foi pensado para oferecer proteção em situações relacionadas com as alterações climáticas, sendo utilizado habitualmente um parâmetro meteorológico que se combina com o fluxo de receitas ou estrutura de custos de um cliente. É considerado um produto inovador, mas ainda sem grande expressão.

O rápido pagamento das coberturas previstas num seguro paramétrico, apoiado pela capacidade das resseguradoras, pode providenciar a liquidez necessária para a recuperação dos recifes de corais depois dos furacões, por exemplo.

Além das seguradoras tradicionais e das resseguradoras, esta atividade pode, no futuro, ser também uma oportunidade segura para os mercados de capitais e investidores institucionais.