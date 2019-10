MPM lança a nova solução cloud segELEVIA

A MPM, no seu “percurso de inovação tecnológica e transformação digital da distribuição de seguros”, vai lançar oficialmente o segElevia, uma nova solução Cloud de gestão integral de seguros. João Veiga, country manager para Portugal da MPM, descreve a solução como “uma plataforma tecnológica na cloud, escalável, que cresce em função das necessidades do negócio e tudo isso num ambiente seguro e gerido pela MPM”.

A empresa, que desde 1990 desenvolve soluções de software destinadas à distribuição seguradora, é parceiro tecnológico bastante presente em agentes e corretores de seguros da Península Ibérica, mantendo igualmente operações em Inglaterra, África e América Latina.

Prestando diariamente suporte a mais de mil clientes e 20 mil utilizadores, a MPM tem investido na integração de dados entre a mediação e as seguradoras e, em simultâneo, no desenvolvimento novas soluções para a distribuição de seguros. A empresa conta com um portfolio de soluções de gestão de carteira, CRM, BPM, BI, Tarificadores, Portais para Agentes e Clientes, bem como uma App para os clientes do mediador.

A apresentação do segElevia será realizada em outubro, no Porto e em Lisboa, em eventos com inscrição gratuita para agentes e corretores de Seguros .