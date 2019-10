No contexto dos seus aniversários, o ECO (3º aniversário) e a Fundação de Serralves (30º aniversário) vão organizar, na manhã do próximo dia 17 de outubro, uma grande conferência que focará sobre as temáticas que marcarão o futuro da indústria.

Evento que reunirá, pela primeira vez, os principais representantes dos mais relevantes grupos industriais portugueses para debaterem aqueles que são os principais desafios dos vários setores da indústria.

A conferência contará com a participação de nomes como Álvaro Santos Pereira, Carlos Moedas, António Mexia, Rui Moreira, Rui Miguel Nabeiro, Carlos Tavares, entre outros.

No debate, os oradores vão dar respostas a estas perguntas:

Como se perspetiva a evolução do peso do setor secundário no produto interno português?

Robotização, machine learning , inteligência artificial: evolução ou revolução?

Que áreas do ciclo de produção e distribuição estarão na primeira linha de investimentos no curto e médio prazo?

Que papel pode desempenhar o Estado na facilitação de um ambiente mais propício à atividade industrial?

Investimento estrangeiro e capital português: é de esperar um maior equilíbrio a prazo?

Saiba mais aqui.