Ensurance com proteção contra terrorismo e sabotagem

A filial britânica da seguradora australiana Ensurance Limited lançou no Reino Unido uma solução que protege a propriedade contra atos terroristas e de sabotagem e que cobre também a Austrália e os EUA.

O seguro foi lançado em maio e desde logo abrangeu os outros dois mercados. Com parcerias com algumas das maiores seguradoras do mundo, como a AXA, Swiss Re e Lloyd’s, a Ensurance UK garante proteção total contra atos de terrorismo e sabotagem.

O sucesso do seguro no Reino Unido levou a companhia a lançar o produto também na Austrália e nos EUA. Tim James, CEO da Ensurance UK, afirmou que a resposta recebida dos brokers desde o lançamento deste produto foi “boa” e isso levou ao seu lançamento naqueles dois países.

Tony Leibowitz, president executive da Ensurance, afirmou que o terrorismo “é uma ameaça significativa a pessoas, governos e negócios. A companhia respondeu com uma oferta competitiva para este tipo de riscos”.