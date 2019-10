Fidelidade preparada para Lorenzo. Já tem equipa nos Açores

Antevendo dificuldades nas ligações aéreas para o arquipélago dos Açores a partir da tarde de terça-feira, devido à passagem do furacão Lorenzo, a Fidelidade já deslocou para a região dos Açores uma equipa de peritos que está de prevenção para conseguir acelerar o provável processo de reparação e substituição das estruturas que possam ser atingidas. A intenção é “que a vida das pessoas afetadas volte o mais rapidamente possível à normalidade”, refere fonte da Fidelidade.

Apesar de o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos indicar que o furacão possa passar a categoria 1, depois de já ter atingido a nível 5, são esperadas chuvas torrenciais e ventos de 170 quilómetros por hora, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocado o arquipélago sob aviso vermelho nos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) e sob aviso amarelo e laranja as ilhas do grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel).

A Fidelidade também vai agir preventivamente durante a tarde e a noite de terça-feira, véspera da chegada prevista do Furacão, fazendo chegar aos seus clientes em risco um conjunto de recomendações e conselhos para ajudar a proteger pessoas e bens. Para esse fim serão utilizados diferentes meios como email, telefone, o site Fidelidade.pt, para além dos jornais online locais.

A seguradora contará também com a ajuda ativa da sua rede de mediadores, agentes e colaboradores na região que serão também envolvidos no processo de aviso e alerta às populações.

Neste processo de comunicação com clientes, mediadores, colaboradores e agentes, será também indicado o número de emergência 211 225 112 que a seguradora criou para prestar uma assistência mais rápida, célere e organizada em caso de necessidade.