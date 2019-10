Durante a Quarta Revolução Industrial, também conhecida por Indústria 4.0, o foco esteve na tecnologia em si mesma e não nas pessoas.

O termo Indústria 4.0 teve origem num projeto estratégico de alta tecnologia do Governo Alemão, que pretendia promover a informatização da manufatura e foi usado pela primeira vez em 2012, na Feira de Hannover.

Nas palavras de Albert Einstein, a nossa tecnologia superou a nossa humanidade.

Virar o mundo a nosso favor e reposicionar o que criámos em nosso próprio benefício, pode parecer uma promessa vã, mas é exatamente o que a “Sociedade 5.0” preconiza.

Sociedade 5.0 é o conceito que sucede a Indústria 4.0. Caracteriza-se por ser uma revolução silenciosa, que parte do Japão para o mundo, mas que é muito mais transformadora do que a primeira pela simples razão de que esta promete revolucionar a sociedade por um bem maior: a humanidade.

Enquanto a Indústria 4.0 se centrou, essencialmente, no fabrico, a Sociedade 5.0 procura posicionar o ser humano no centro da inovação e transformação tecnológica e assim colocar tudo o que foi criado com a Indústria 4.0 ao serviço do homem no sentido de melhorar a sua qualidade de vida.

Esta nova era passa pela compreensão de que tudo no futuro estará conectado e que a sociedade terá que ser adaptável, indo assim além da busca por uma maior produtividade e eficiência dos processos, com o auxílio de redes de internet, sensores e microchips. Aqui, os sistemas inteligentes não são considerados “inimigos” do ser humano, mas, sim, “verdadeiros aliados”.

Este é o futuro que já começou e promete revolucionar a sociedade tal como a conhecemos, bem como melhorar a nossa forma de estar e de viver em comunidade, tanto a nível pessoal como ao nível profissional.

O efeito primário da tecnologia é amplificar as capacidades humanas, à semelhança também na formação a tecnologia amplifica a capacidade pedagógica que já existe!

Para qualquer empresa crescer e se tornar mais eficiente, esta precisa que os seus colaboradores cresçam com ela, desenvolvendo novas competências e refinando a forma como trabalham e usam as ferramentas no seu dia-a-dia.

A realidade virtual, a realidade aumentada e os sistemas em nuvem oferecem inúmeras novas formas de aprendizagem tanto dentro como fora da sala, quer em regime à distância, blended ou até presencial.

O avanço tecnológico permite-nos ajustar o percurso formativo a cada formando, mesmo quando este está integrado numa turma, oferecendo-lhe uma experiência única e personalizada, 100% adaptada às suas necessidades.

No entanto a tecnologia é apenas um meio, tal como o “papel” já foi uma nova tecnologia, a tecnologia de hoje será inevitavelmente o “papel” do amanhã… Para construir e implementar um plano de formação e de desenvolvimento do capital humano com sucesso, o foco deverá estar sempre nas pessoas, só depois de aferidas as reais necessidades da organização podemos ponderar quais os melhores meios para alcançar os fins pretendidos.

Hoje é crucial alinhar as competências necessárias ao futuro, as organizações precisam de garantir o desenvolvimento e a aquisição das mesmas para fazerem face às exigências do mercado, quer em termos de competitividade como de gestão do conhecimento e inovação, de forma a garantirem o crescimento e sucesso do seu negócio.

Ao desenhar uma solução formativa é necessário considerar um mix de momentos de aprendizagem presencial e/ou à distância e procurar soluções que não só potenciem a transferência de conhecimento mas que também garantam um impacto significativo e mensurável nos resultados dos nossos clientes.

A tecnologia abre-nos a porta para a formação transformativa mas é necessário uma visão holística para que sejamos bem-sucedidos, assista ao vídeo abaixo e descubra como apoiamos os nossos clientes a reinventarem-se num mundo em constante mudança de uma forma sustentável e dinâmica!

Ana Gandrita

Assessora da Direcção Geral

Directora do Dep. de Marketing e Comunicação Institucional